Стабильное уличное освещение установили в «Медвежьей долине»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-08T12:37:51+03:00

Около полугода на территории жилого комплекса были постоянные перебои со светом

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Стабильное уличное освещение установили на территории микрорайона «Медвежья долина». Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Согласно опубликованной информации, застройщик жилого комплекса перестал заниматься сетью уличного освещения, не передав при этом свою обязанность городу. В связи с этим около полугода во дворах были постоянные перебои со светом

- Вчера поставили точку в решении давней проблемы с уличным освещением в микрорайоне «Медвежья долина». Обращения на его отсутствие поступали регулярно от жителей на протяжении последних лет. Причина одна - безответственное отношение застройщика, который бросил сети, не передав их на баланс города, - написал Владимир Панов.

Глава Нижнего Новгорода объяснил, что в «Медвежьей долине» были установлены новые светоточки, из-за чего их было затруднительно поставить на кадастровый учет. В августе объекты были признаны судом бесхозными, и после вступления решения в законную силу, фонари наконец-то получилось отремонтировать .

Напомним, что канализационная насосная станция, расположенная в микрорайоне «Медвежья долина», была передана на баланс Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU