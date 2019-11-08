Пропавшие Настя Носкова и Настя Комарова найдены в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-08T09:13:10+03:00

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Пропавшие 17-летняя Настя Носкова и 16-летняя Настя Комарова найдены в Спасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в социальной сети волонтеры поисково-спасательного центра рысь в пятницу, 8 ноября.

Известно, что обе девушки были найдены живыми.

- Найдены, живы. Всем спасибо за помощь и распространение информации, - написали в группе «Рысь».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 16-летнюю Анастасию Комарову и 17-летнюю Анастасию Носкову искали в селе Спасское с 6 ноября. Студентки пропали после занятий в техникуме.

Напомним также, что нижегородские волонтеры объявили новый сбор на поиски 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей в СНТ "Борок" Кстовского района больше года назад.

Летом 2018 года Ложкарева гостила на даче у своего отца в садоводческом товариществе «Борок» Кстовского района. Вечером 1 августа она отпросилась покататься на велосипеде, после чего девочка пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU