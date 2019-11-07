2019-11-07T14:46:37+03:00
Общество

Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии

Российская промышленность продолжает расширять свое присутствие в Юго-Восточной Азии
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии производства «Оргхим» в Малайзии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина в четверг, 7 ноября.

Как говорится в сообщении, торжественная церемония открытия предприятия, которое будет заниматься производством неканцерогенных («зеленых») технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей, состоялась на территории порта Танджунг Лангсат штата Джохор.

По словам Глеба Никитина, открытие нового производств показывает, что «Оргхим» является устойчивым развивающимся холдингом с потенциалом для дальнейшего роста. На сегодняшний день предприятие остаётся одним из важнейших налогоплательщиков и работодателей в Нижегородской области, есть планы по расширению производства и номенклатуры продукции.

- Мы видим, что российская промышленность продолжает расширять свое присутствие в Юго-Восточной Азии. То, что такой проект реализует нижегородская компания, для нас большая гордость. Инвестиции в Малайзию - это повышение качества международного сотрудничества в рамках межправительственной комиссии, которую с нашей стороны возглавляет министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, - сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что сотрудничество Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР) развивается в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества, главной составляющей которого становится экспорт. По имеющимся данным, в 2018 году объём экспорта в27 партнерский стран АТРвырос на 57 процентов и достиг 1,4 миллиарда долларов США.

Как сообщалось ранее, глава региона Глеб Никитин отправился на рабочую встречу в Малайзию и Сингапур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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