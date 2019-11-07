2019-11-07T13:28:22+03:00
Общество

Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» завершат в 2019 году

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 детей
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Строительство детского сада в жилом комплексе «Бурнаковский» завершат в 2019 году. Соответствующую обещание дал руководитель подрядной организации ООО «Лига» Вячеслав Ганин мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову.

Ганин сообщил, что для сокращения сроков возведения дошкольного учреждения строители будут работать в две смены. Уже сейчас завершаются основные строительные работы: готова кровля, на 80% ыполнен фасад, а в текущий момент ведутся работы по обустройству фундаментов под веранды и отделке помещений.

По словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, этот детский сад буде рассчитан на 300 человек. После завершения строительства объект пройдет обязательное лицензирование надзорными органами.

Отмечается, что детский сад в жилом комплексе «Бурнаковский» строится в рамках национального проекта «Демография».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дошкольное учреждение в «Бурнаковском» должно было открыться в июне текущего года, но прежняя подрядная организация ООО «Фирма Мост» с поставленной задачей не справилась и была включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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