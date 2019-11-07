Нижегородская канатная дорога приостановила работу 7 ноября

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-07T10:26:44+03:00

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Нижегородская канатная дорога приостановила работу в четверг, 7 ноября. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

Согласно полученной информации, канатка временно не работает из-за возникшего в Нижегородской области сильного ветра.

- В настоящее время работа канатной дороги приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщили диспетчеры АО "Нижегородские канатные дороги".

Ранее «Комсомолка» сообщала, что днем 7 ноября порывы юго-западного и западного ветра в регионе достигнут 13-18 м/с. Также ожидается сильный дождь с мокрым снегом. Из-за непогоды возможны обрывы линии электропередач и обрушение слабоукрепленных конструкций, деревьев.

Напомним также, что нижегородская канатная дорогая уже останавливала свою работу из-за сильного ветра 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU