Сергей Панов ушел с поста министра спорта Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-07T09:59:26+03:00

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Сергей Панов ушел с поста министра спорта и молодежной политики Нижегородской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве региона.

Согласно опубликованным данным, Панов покинул занимаемую им более пяти лет должность накануне, 6 ноября.

Известно также, что исполнять обязанности министра спорта Нижегородской области с 11 ноября будет Алексей Москвин, ранее работавший в должности замминистра.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Сергей Панов возглавлял региональное министерство спорта с 5 мая 2014 года. До этого он работал в должности заместителя директора СДЮШОР (2006−2009) и генеральным менеджером команды в НП БК «Нижегородская баскетбольная академия» (2009−2014).

Панов является советским и российским баскетболистом, многократным чемпионом страны, заслуженным мастером спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU