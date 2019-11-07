Сергей Панов ушел с поста министра спорта Нижегородской области
Сергей Панов ушел с поста министра спорта и молодежной политики Нижегородской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве региона.
Согласно опубликованным данным, Панов покинул занимаемую им более пяти лет должность накануне, 6 ноября.
Известно также, что исполнять обязанности министра спорта Нижегородской области с 11 ноября будет Алексей Москвин, ранее работавший в должности замминистра.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что Сергей Панов возглавлял региональное министерство спорта с 5 мая 2014 года. До этого он работал в должности заместителя директора СДЮШОР (2006−2009) и генеральным менеджером команды в НП БК «Нижегородская баскетбольная академия» (2009−2014).
Панов является советским и российским баскетболистом, многократным чемпионом страны, заслуженным мастером спорта России.
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