Движение общественного транспорта по Канавинскому мосту прекращено 7 ноября

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-07T09:25:12+03:00

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Движение общественного транспорта по Канавинскому мосту временно прекращено в четверг, 7 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Как говорится в сообщении, в связи с проведением политического шествия, сегодня с 10 часов 30 минут до 12 часов будет сокращен автобусный маршрут №А-5 до улицы Черниговской, а также приостановлено движение автобусов маршрутов №№ А-3, А-19, А-26, А-41, А-43, А-45, А-52, А-61, А-90, А-95, Т-18, Т-24, Т-37, Т-40, Т-45, Т-47, Т-50, Т-57, Т-70, Т-71, Т-87, Т-91, Т-92.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Нижнем Новгороде перекроют из-за политического шествия 7 ноября Благовещенскую площадь. Известно, что организованная колонна людей пройдет по Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту и улице Советской.

В департаменте транспорта просят автомобилистов быть внимательными и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU