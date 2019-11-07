Шквалистый ветер обрушился на Нижегородскую область 7 ноября

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-07T10:21:14+03:00

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Шквалистый ветер обрушился на Нижегородскую область в четверг, 7 ноября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно полученной информации, сегодня днем порывы юго-западного и западного ветра в регионе достигнут 13-18 м/с. Ожидается также сильный дождь с мокрым с снегом.

В ведомстве предупреждают, что подобные неблагоприятные погодные условия могут стать причиной обрывов линий электропередач, обрушения деревьев и слабоукрепленных или ветхих конструкций, а также нарушений в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению укрываться от сильного ветра в зданиях, держаться подальше и не ставить автомобили рядом линиями электропередач. При обнаружении обрыва проводов стоит сообщить об этом в местную администрацию.

- Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза. А находясь в здании, старайтесь держаться вдали от окон во избежание травм от разбитых стекол и закройте портьеры, - говорится в сообщении.

Напомним, что резкое похолодание придет в Нижний Новгород 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU