СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-06T18:18:19+03:00

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Стадион «Нижний Новгород» будет передан региону до 1 января 2020 года. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, после передачи стадиона в собственность области использование спортивной арены в интересах нижегородцев будет упрощено, так как в текущий момент для организации мероприятий в нем приходится заключать договор аренды. Так, в ближайшем будущем площадку «Спорт-Порт» планируется использовать еще и в зимнее время года.

- В этой работе мы будем руководствоваться задачей, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по использованию наследия Чемпиона мира по футболу 2018 года в интересах профессионального и массового спорта, - заявил глава Нижегородской области.

Никитин подчеркнул, что до 2024 года содержание стадиона будет субсидироваться из федерального бюджета.

- Мы также уже запланировали действия по повышению собственных доходов. Теперь у нас получится создать единый имущественный комплекс, который включает в себя как сам стадион, так и временные сооружения. Форум «Россия – спортивная держава» получил высокие оценки гостей, и мы нацелены на то, чтобы такие мероприятия на данной площадке проводились как можно чаще, - сказал губернатор.

Напомним, что 10 октября 2019 года на стадионе «Нижний Новгород» в рамках форума «Россия – спортивная держава» Президент России Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU