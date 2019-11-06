В Дзержинске открылась площадка для воркаута 6 ноября

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-06T17:29:16+03:00

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В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на улице Черняховского, 24а в Дзержинске открылась площадка для воркаута в среду, 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Как стало известно, этот спортивный объект стал уже девятым в регионе, а до конца текущего года планируется установка еще семи воркаут-площадок – все они будут сертифицированы для выполнения норм ГТО. Кроме того в Бутурлино будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и закуплено три машины для заливки льда.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова, новые площадки для воркаута очень востребованы в регионе, и подходят для занятий спортом как молодых нижегородцев, так и людей старшего поколения. Заниматься на низ могут и граждане с ограничениями по здоровью.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркивал, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» планируется не только увеличить число занимающихся спортом нижегородцев, но и положительно повлиять тем самым на их продолжительность жизни.

- Сегодня перед нами сегодня стоит задача – привлечь 55% граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель составляет только 38%. Причём у молодого поколения всё очень оптимистично, в спорт вовлечены более 90% детей и молодёжи. Из числа людей среднего возраста физкультурой занимаются около 20-25%. Наименьший результат у старшего поколения – лишь 8%, - привел статистику глава региона.

Напомним, что восьмая площадка для воркаута установлена в Сормовском районе Нижнего Новгорода в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU