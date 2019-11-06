СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-06T16:49:34+03:00

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Сквер «Улыбка» открыли после благоустройства в поселке Силикатный городского округа Навашинский в среду, 6 ноября. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, реконструкция объекта была проведена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно сообщению, на обновленной территории сквера были обустроены две зоны отдыха с беседками, терраса, а также игровая площадка, которая разделена на две части. Первый предполагается для досуга школьников, вторая – для малышей.

Кроме того, в «Улыбке» появились фигуры топиари в виде медведей, было обновлено уличное освещение и озеленение. На благоустройство объекта из областного и местного бюджетов было выделено 5,7 миллиона рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что одной из главных задач национального проекта является создание комфортных условий проживания граждан путем преображения парков и скверов. Достичь поставленных целей также удается благодаря активному участию нижегородцев в выборе территорий для благоустройства.

- Именно люди являются нашими главными заказчиками и именно они решают, как будет выглядеть парк или сквер в их населенном пункте, - сказал глава региона.

В сообщении отмечается также, что всего в текущем году в Нижегородской области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 95 общественных пространств и 348 дворов. Стоимость работ превысит 1,5 миллиарда рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что голосование за парки и скверы, которые могут быть благоустроены в рамках программы по формированию комфортной городской среды в Нижнем Новгороде в 2020 году, стартовало 10 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU