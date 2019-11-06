Благовещенскую площадь перекроют из-за политического шествия 7 ноября
Благовещенская площадь в Нижнем Новгороде будет перекрыта из-за политического шествия с 10 часов 30 минут до 11 часов 20 минут четверг, 7 ноября. Об этом сообщили департаменте транспорта городской информации.
Согласно полученной информации, в тот же день с 11 до 12 часов будет также ограничено движение транспорта на участке от улицы Малой Покровской до Канавинского моста на Похвалинском съезде, Канавинскому мосту и на участке от дома № 14 до Канавинского моста на улице Советской.
В департаменте транспорта добавили, что место проведения мероприятия можно будет объехать по прилегающим к нему улицам.
- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижнем Новгороде до 20 часов 17 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU