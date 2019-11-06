2019-11-06T15:39:26+03:00
Общество

Благовещенскую площадь перекроют из-за политического шествия 7 ноября

Движение будет ограничено также на Канавинском мосту, участках Похвалинского съезда и улицы Советской
Валентин ШАРИКОВ
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Благовещенская площадь в Нижнем Новгороде будет перекрыта из-за политического шествия с 10 часов 30 минут до 11 часов 20 минут четверг, 7 ноября. Об этом сообщили департаменте транспорта городской информации.

Согласно полученной информации, в тот же день с 11 до 12 часов будет также ограничено движение транспорта на участке от улицы Малой Покровской до Канавинского моста на Похвалинском съезде, Канавинскому мосту и на участке от дома № 14 до Канавинского моста на улице Советской.

В департаменте транспорта добавили, что место проведения мероприятия можно будет объехать по прилегающим к нему улицам.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижнем Новгороде до 20 часов 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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