Елена Корнева заняла пост и.о. руководителя нижегородского «ЕЦМЗ»
Елена Корнева заняла пост исполняющего обязанности генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на источник в администрации города в среду, 6 ноября.
Согласно сообщению, новую должность бывший заместитель гендиректора «ЕЦМЗ» была назначена с 1 ноября текущего года.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа» Владимира Жмакина после скандала с отравлением детей в школе №47.
Напомним, что в середине октября 2019 года в Нижнем Новгороде у 26 учеников и несколькиз сотрудников школы №47 была диагностирована острая кишечная инфекция. Именно "ЕЦМЗ" являлся организатором питания в этом общеобразовательном учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU