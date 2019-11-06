Елена Корнева заняла пост и.о. руководителя нижегородского «ЕЦМЗ»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-06T14:48:59+03:00

Об этом сообщили в городской администрации

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Елена Корнева заняла пост исполняющего обязанности генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на источник в администрации города в среду, 6 ноября.

Согласно сообщению, новую должность бывший заместитель гендиректора «ЕЦМЗ» была назначена с 1 ноября текущего года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа» Владимира Жмакина после скандала с отравлением детей в школе №47.

Напомним, что в середине октября 2019 года в Нижнем Новгороде у 26 учеников и несколькиз сотрудников школы №47 была диагностирована острая кишечная инфекция. Именно "ЕЦМЗ" являлся организатором питания в этом общеобразовательном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU