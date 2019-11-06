2019-11-06T14:48:59+03:00
Общество

Елена Корнева заняла пост и.о. руководителя нижегородского «ЕЦМЗ»

Об этом сообщили в городской администрации
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Елена Корнева заняла пост исполняющего обязанности генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на источник в администрации города в среду, 6 ноября.

Согласно сообщению, новую должность бывший заместитель гендиректора «ЕЦМЗ» была назначена с 1 ноября текущего года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа» Владимира Жмакина после скандала с отравлением детей в школе №47.

Напомним, что в середине октября 2019 года в Нижнем Новгороде у 26 учеников и несколькиз сотрудников школы №47 была диагностирована острая кишечная инфекция. Именно "ЕЦМЗ" являлся организатором питания в этом общеобразовательном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дзержинске открылась площадка для воркаута 6 ноября
Сквер «Улыбка» открыли после благоустройства в поселке Силикатный
Глеб Никитин посетит открытие производства компании «Оргхим» в Малайзии
Благовещенскую площадь перекроют из-за политического шествия 7 ноября
Зона долгосрочной парковки расширена в нижегородском аэропорту
Перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижнем Новгороде
Центр «Мой бизнес» начал работу в Нижнем Новгороде
Александру Познанскому исполнилось 90 лет
14-летний арзамасец попался на краже бытовой химии в супермаркете
Пешеход погиб под колесами «Рено» в Дзержинске
Ремонт дороги в Лысковском районе провели по новым технологиям
Сотрудник нижегородского банка подозревается в разглашении данных
Нижегородский политтехнолог осужден за пособничество в мошенничестве