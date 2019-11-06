Зона долгосрочной парковки расширена в нижегородском аэропорту

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-06T14:33:08+03:00

Для этого в «Стригино» была проведена реконструкция парковочного комплекса

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Зона долгосрочной парковки расширена в международном аэропорту «Стригино». Об это сообщает пресс-служба воздушной гавани в среду, 6 ноября.

Как говорится в сообщении, после реконструкции площадь долгосрочной части парковочного комплекса составляет более 65 тысяч квадратных метров, что позволит разместиться 402 автомобилям. Ранее припарковаться на длительный срок у аэропорта могли лишь 320 машин.

Кроме того, на 45% увеличилось площадь для краткосрочной парковки, которая теперь включает 101 машиноместо. Количество парковочных мест для граждан с инвалидность также возросло до 50.

- Основной причиной расширения стал повышенный спрос на услуги парковки в «Стригино». Всего с начала текущего года более десяти тысяч нижегородцев и гостей города пользовались парковочным комплексом нижегородского аэропорта, - рассказали в пресс-службе «Стригино»

Известно, что подробная информация о схеме и правилах парковки в аэропорту можно узнать на сайте www.goj.aero.

Ранее сообщалась, что на Московском вокзале в Нижнем Новгороде появилась новая охраняемая парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU