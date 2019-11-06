Перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижнем Новгороде
Перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в среду, 6 ноября.
Как говорится в сообщении, до 20.00 17 ноября на перекресте будет проводиться прокладки внеплощадочных сетей водопровода, поэтому проезд автотранспорта по данному участку будет затруднен.
В департаменте транспорта напоминают водителям о необходимости следовать установленным дорожным знакам.
- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - уточнили в ведомстве.
Напомним, что с 8 по 22 ноября на участке от дома №3 до Светлогорского переулка в Советском районе вводится ограничение движения транспорта. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.
Кроме того, участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 7, 9 и 11 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU