2019-11-06T13:48:31+03:00
Общество

Перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижнем Новгороде

Ограничения вводятся в связи с работами по прокладке внеплощадочных сетей водопровода
Валентин ШАРИКОВ
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Перекресток улиц Дальней и Ереванской перекроют в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в среду, 6 ноября.

Как говорится в сообщении, до 20.00 17 ноября на перекресте будет проводиться прокладки внеплощадочных сетей водопровода, поэтому проезд автотранспорта по данному участку будет затруднен.

В департаменте транспорта напоминают водителям о необходимости следовать установленным дорожным знакам.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что с 8 по 22 ноября на участке от дома №3 до Светлогорского переулка в Советском районе вводится ограничение движения транспорта. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Кроме того, участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 7, 9 и 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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