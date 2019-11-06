Центр «Мой бизнес» начал работу в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-06T13:41:25+03:00

Организация открылась в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Центр «Мой бизнес» начал работу в технопарке «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам главы региона Глеба Никитина, открытие нового центра «является одним из самых значимых событий в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Нижегородской области. В текущий момент около 500 тысяч нижегородцев или более 30% относятся к категории экономически активного населения региона.

- Нижегородская область стала одним из лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства в России. В регионе ведется активная работа по расширению эффективных мер поддержки, которые востребованы предпринимателями, - сообщил губернатор.

Как стало известно, в течение первого часа работы центра «Мой бизнес» с пришедшими на его открытие представителями бизнеса встретились вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, министр промышленности региона Максим Черкасов, руководитель регионального Управления Федеральной налоговой службы Виктор Большаков, управляющий «НБД – банка» Александр Шаронов и другие представители сферы.

Как сообщил Евгений Люлин, в центре будет не только оказываться государственные услуги предпринимателями, но и объединяться информация о форумах, круглых столах, стратегических сессиях, в которых могут принять участие бизнесмены. По итогам первой встречи стало понятно, что работа центра «Мой бизнес» будет иметь высокую востребованность и даст новую динамику развития нижегородскому бизнесу.

- Предприниматели задавали вопросы о лизинговых программах, мерах господдержки, а также о том, как начать свой бизнес и открыть предприятие. Я в свою очередь спросил каждого из них о том, как бизнес-сообщество оценивает создание такого центра. И бизнесмены признали, что открытие такого «единого окнаим экономить массу времени и сил, - поделился вице-губернатор.

Отмечается, что до конца 2019 года в 17 районах области будут открыты окна «Мой бизнес», связанные единой информационной системой.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Нижегородской области начала работать горячая линия «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU