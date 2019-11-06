14-летний арзамасец попался на краже бытовой химии в супермаркете

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-06T12:46:54+03:00

Подросток унес с собой шампуней и гелей для душа на 6,5 тысяч рублей

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14-летний житель Арзамаса попался на краже бытовой химии в супермаркете. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области в среду, 6 ноября.

Согласно полученной информации, сотрудники магазина увидели на записи камеры наблюдения, как мальчик 2005 года рождения вынес из торговой точки более 30 шампуней, бальзамов, гелей для душа и иных средств для ухода за волосами и телом на общую сумму более 6,5 тысяч рублей.

В отношении подростка было заведено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, родителям воришки грозит наказание по административной статье «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего».

Известно также, что задержанный мальчик рассказал полицейским, как поступил с украденными вещами. Предварительно спрятав бытовую химию в яме на улице, он впоследствии распродал ее своим знакомым. Вырученные деньги ребенок потратил на личные нужды.

Как сообщалось ранее, в октябре текущего года ранее судимый нижегородец попытался украсть 4 батона колбасы и 14 шоколадок в продуктовом магазине в Сормовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU