14-летний арзамасец попался на краже бытовой химии в супермаркете
14-летний житель Арзамаса попался на краже бытовой химии в супермаркете. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области в среду, 6 ноября.
Согласно полученной информации, сотрудники магазина увидели на записи камеры наблюдения, как мальчик 2005 года рождения вынес из торговой точки более 30 шампуней, бальзамов, гелей для душа и иных средств для ухода за волосами и телом на общую сумму более 6,5 тысяч рублей.
В отношении подростка было заведено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, родителям воришки грозит наказание по административной статье «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего».
Известно также, что задержанный мальчик рассказал полицейским, как поступил с украденными вещами. Предварительно спрятав бытовую химию в яме на улице, он впоследствии распродал ее своим знакомым. Вырученные деньги ребенок потратил на личные нужды.
Как сообщалось ранее, в октябре текущего года ранее судимый нижегородец попытался украсть 4 батона колбасы и 14 шоколадок в продуктовом магазине в Сормовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU