Пешеход погиб под колесами «Рено» в Дзержинске

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-06T11:55:15+03:00

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Пешеход погиб под колесами «Рено Дастер» в Дзержинске. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в среду, 6 ноября.

Согласно полученному сообщению, на десятом километре автодороги Дзержинск – обход Нижнего Новгорода» водитель иномарки на человека, который переходил проезжую часть в нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1969 года рождения получил несовместимые с жизнью ранения и был отправлен в морг.

Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе Нижегородской области, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU