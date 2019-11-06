Пешеход погиб под колесами «Рено» в Дзержинске
Пешеход погиб под колесами «Рено Дастер» в Дзержинске. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в среду, 6 ноября.
Согласно полученному сообщению, на десятом километре автодороги Дзержинск – обход Нижнего Новгорода» водитель иномарки на человека, который переходил проезжую часть в нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1969 года рождения получил несовместимые с жизнью ранения и был отправлен в морг.
Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе Нижегородской области, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU