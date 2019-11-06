2019-11-06T11:31:53+03:00
Общество

Ремонт дороги в Лысковском районе провели по новым технологиям

Работы были выполнены в рамках реализации нацпроекта БКАД
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиФото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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Ремонт дороги к отдаленным селам Комариха, Каменки, Разнежье и Михайловское в Лысковском районе провели по новым технологиям. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области в среду, 6 ноября.

Согласно сообщению, ремонт порядка десяти километров дорожного объекта проводился в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Его осуществляли с помощью метода холодного ресайклинга. Для этого было переработано старое дорожное с применением регенератора смесителя с добавлением минеральных и пластифицирующих добавок. Кроме того, на проезжей части были укреплены обочины, отремонтированы водосборные лотки и заменено ограждение.

Отмечается также, что Кроме дороги Валки - Великовское - Каменка – Михайловское, в Лысковском районе был отремонтирован подъезд к деревне Княжиха и около 2,5 километров автодороги Спасское – Варганы.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, современных технологии позволяют снизить стоимость ремонта одного километра без снижения качества работ.

- Подавляющее большинство ремонтных работ по национальному проекту БКАД завешено, в текущий момент ведется их приемка. Конечно, иногда возникают претензии к качеству ремонта, но большинство работ все же выполнено на высоком уровне. Это связано отчасти с тем, что требования к качеству работ были повышены еще в прошлом году, - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги Бор – Большое Пикино – Городищи – Ватомский в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) завершен.

Напомним также, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов обсудить с нижегородцами итоги дорожной кампании 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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