Нижегородский политтехнолог осужден за пособничество в мошенничестве

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-06T11:02:45+03:00

Вместе с депутатом Бочкаревым они потребовали от бизнесмена 5 млн рублей за мандат депутата Гордумы

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Политтехнолог Сергей Воронов осужден на три года лишения свободы за пособничество в мошенничестве. Как сообщили СУ СКР по Нижегородской области, приговор в законную силу пока не вступил.

Согласно информации суда и следствия, летом 2015 года Воронов вместе с депутатом Александром Бочкаревым предложили нижегородскому бизнесмену мандат в городской Думе за вознаграждение в размере пяти миллионов рублей. Эти деньги якобы должны были пойти на избирательную кампанию в Ленинском районе.

Отказаться от такого предложения нижегородец не смог, так как ему угрожали исключением из НРО партии «Справедливая Россия», которое на тот момент возглавлял Бочкарев.

Известно также, что в случае неполучения мужчиной депутатского мандата, ему должны были вернуть часть денег, а именно, 4 миллиона 500 тысяч рублей. Однако после неудачи бизнесмену отдали лишь 400 тысяч от этой суммы.

В сентябре 2017 в отношении Александра Бочкарева и Сергея Воронова было возбуждено уголовное дело, тогда свою вину они не признали. Заключенный в рамках следствия под домашний арест председатель НРО партии «Справедливая Россия» скоропостижно скончался. За преступные действия пришлось отвечать одному политтехнологу Воронову.

Напомним, что на председателя нижегородского отделения партии "Справедливая Россия" Александра Бочкарева было заведено уголовное дело. Он подозревался в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU