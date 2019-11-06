2019-11-06T09:45:37+03:00
Происшествия

Пьяного угонщика задержали в Нижегородской области

Мужчина не смог далеко уехать на украденной машине, так как врезался в забор
Валентин ШАРИКОВ
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В Арзамасе задержали пьяного угонщика отечественного автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области в среду, 6 ноября.

Согласно полученной информации, вечером второго ноября находящийся в нетрезвом виде 35-летний мужчина сел чужую незакрытую машину, водитель которой оставил ключи в замке зажигания. Однако далеко уехать угонщику не удалось – проехав несколько метров, он врезался в забор.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и административное дело по статье «управление транспортным средством и в состоянии опьянения и без прав». Обвиняемый свою вину признал.

Как сообщалось ранее, полиция поймала пьяного 16-летнего угонщика в Нижегородской области. Молодой человек также не смог далеко уехать на украденном автомобиле, так как врезался в идущую впереди машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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