СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-06T09:09:46+03:00

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Нижегородцам предлагают вступить в ряды лесных инспекторов. Об этом говорится в сообщении регионального департамента лесного хозяйства.

Как говорится в сообщении, это позволит принимать личное участие в мероприятиях по соблюдению требований лесного законодательства, в том числе, незаконной вырубки леса. Стать добровольным общественным инспектором может каждый житель области, достигший возраста 18 лет. Подать заявление можно в одном из лесничеств, а всю остальную информацию узнать в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

По словам директора департамента Романа Воробьева, добровольцы совместно со специалистами территориальных инспекций примут непосредственное участие в деятельности, которая направлена на сохранение лесного фонда, предотвращение незаконного оборота древесины и борьбе с нарушителями порядка в нижегородских лесах.

- Охрана леса является нашей общей задачей. Вступив в ряды помощников, жители области окажут значительную помощь государственным инспекторам. К тому же, привлечение большего числа нижегородцев к участию в природоохранных мероприятиях позволит повысить экологическую культуру нашего общества, - заявил Роман Воробев.

Отмечается также, что в текущем году Нижегородская область стала участником национального проекта «Экология», благодаря чему региональные лесохозяйственные учреждения получили почти 300 единиц новой техники.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Нижегородской области заработало мобильное приложение «Экологический инспектор». Благодаря новой опции нижегородцы смогут сообщать специалистах о замеченных ими свалках и других эко-проблемах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU