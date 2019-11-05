В Нижегородскую область завезли зараженный базилик

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-05T17:53:12+03:00

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Завезли зараженный базилик в Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба референтного центра регионального Управления Россельхознадзора во вторник, 5 ноября.

В сообщении говорится, что карантинный объект, семена повилики Cuscuta L, были обнаружены польском базилике сорта Арарат. Известно, что повилика может стать переносчиком вирусных болезней растений, а также негативно повлиять на урожай.

- Растения повилики являются надземными паразитами и представляют собой нитевидный, вьющийся, лишенный хлорофилла стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Они лишены корней, а их питание происходит, когда повилика прикрепляется к другому растению при помощи присосок, - рассказали в Россельхознадзоре.

Известно также, что повилика быстро разрастается и легко переносится животными, машинами, водой, ветром и встречается даже в навозе. Из-за паразита снижается не только урожай, но и зимостойкость растений. А съевшие зараженную ей, например, траву животные могут погибнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU