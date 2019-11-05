Ремонт дороги в Борском районе в рамках нацпроекта БКАД завершен

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-05T17:04:14+03:00

Капитальный ремонт проезжей части не проводился с 1986 года

Изменить размер текста: A A

Ремонт дороги Бор – Большое Пикино – Городищи – Ватомский в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) завершен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области во вторник, 5 ноября.

Как говорится в сообщении, отремонтировано было 16,72 километра данное проезжей части. Известно, что капитальный ремонт дороги не проводился с 1986 года, а ямочный ремонт не обеспечивал ее нормальное состояние полностью.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время посещения объекта предложил общественным контролерам и автомобилистам проверить, как отремонтированная проезжая часть перенесет неблагоприятные погодные условия в зимний и весенний периоды. О каких-либо возникающих дефектах на этой дороге можно будет сообщить в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог

- Оценим, как перезимуют отремонтированные в этом году дороги. Уже весной специалисты «ГУАДа» должны будут их проверить и проработать с подрядчиком устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств, если с ними произойдут какие-либо негативные изменения, - сообщил глава региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов обсудить с нижегородцами итоги дорожной кампании 2019 года.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде завешается ремонт дорог, который проводится на сэкономленные средства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU