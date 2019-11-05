Движение по мосту через реку Кудьма ограничат 6-7 ноября

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-05T16:36:41+03:00

В связи с ремонтом переправы будет временно введено реверсивное движение

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Движение по мосту через реку Кудьма на трассе М-7 «Волга» будет ограничено два дня. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» во вторник, 5 ноября.

Согласно полученной информации, 6 и 7 ноября с 9 до 20 часов на 447-м километре будет реверсивное движение в связи с проведением гарантийных работ по ремонту переправы через водный объект.

В Управлении просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

- ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, - говорится в сообщении.

В случае возникновения внештатных ситуаций, водителям следует обращаться по номеру 8-831-282-28-11.

Как сообщалось ранее, участок улицы Лоскутова перекроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 7, 9 и 11 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU