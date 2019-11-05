2019-11-05T15:51:24+03:00
Происшествия

Нижегородское ПАО «Труд» выплатило более 20 млн рублей долга по зарплате

В отношении организации было возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы»
Валентин ШАРИКОВ
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ПАО «Труд» выплатило более 20 миллионов рублей долга по зарплате своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области во вторник, 5 ноября.

Как говорится в сообщении, с период с ноября 2018 года по август 2019 порядка 300 сотрудниками предприятия своевременно не выплачивалась заработная плата.

- В настоящее время долги по зарплате и иным выплатам перед работниками предприятия погашены полностью, работникам ПАО «Труд» выплачено свыше 20 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

Известно, что генеральный директор компании получил неоднократные административные наказания, в его отношении также было внесено прокурорское представление.

Кроме того, в отношении организации было возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что более 5,2 миллионов рублей долга по заработной плате выплатили строителям из Сарова. На Audi Q5 гендиректора предприятия-должника был наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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