Объем госдолга Нижегородской области снижен на 9,8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-05T15:16:10+03:00

К ноябрю его размер стал составлять 65,2 млрд рублей

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С начала 2019 года объем государственного долга Нижегородской области снижен на 9,8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина во вторник, 5 ноября.

Так, по данным нижегородского министерства финансов, на 1 ноября размер госдолга области составляет 65,2 миллиарда рублей, из которых 0,3% - государственные гарантии, 59,6% - государственные ценные бумаги, а 40,1% - бюджетные кредиты из федерального бюджета. Коммерческих кредитов в его структуре нет.

Известно также, что в октябре текущего года в связи со снижением ключевой ставки Банка России минфин объявил проведение аукционов на заключение госконтрактов, которые позволят получить 33 миллиарда рублей кредитов. Однако привлечение данных денежных средств будет происходить лишь по мере потребности бюджета в 2019-2020 годах.

Напомним, что в Нижегородской области были заключены соглашения о поэтапной реструктуризации федеральных бюджетных кредитов, которая будет осуществляться по годам.

Как сообщалось ранее, в октябре Законодательное собрание Нижегородской области был внесен проект регионального бюджета 2020 и планового периода 2021-2022 годов

ИСТОЧНИК KP.RU