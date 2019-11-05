Нижегородская фирма не выплатила более 28 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-05T13:25:13+03:00

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В отношении ООО Торговый Дом «Вертикаль» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области во вторник, 5 ноября.

Согласно опубликованной информации, руководители компании в 2015-2016 годах использовали схему уклонения от налогообложения. Для этого они осуществляли фиктивные документооборот с организациями, с которыми у их фирмы отсутствовали хозяйственные отношения.

Благодаря таким манипуляциям, ТД «Вертикаль» получил вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственно завысил свои затраты, понизив налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Благодаря преступной схеме, предприятие не выплатило более 28 миллионов 650 тысяч рублей налогов.

В текущий момент следователи проводят обыски в квартирах должностных лиц, в офисах и складских помещениях организации и изымают всю необходимую документацию. Кроме того, региональным СУ СКР проводятся действия, направленные на возмещение в бюджет налоговой задолженности.

Как сообщалось ранее, Павловский молочный завод уклонился от выплаты 116 миллионов рублей по налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU