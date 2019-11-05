Нижегородец избивал дочерей кипятильником и бегал за ними с ножом

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-05T12:45:08+03:00

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В отношении отца троих детей из Сеченовского района возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области во вторник, 5 ноября.

В сообщении говорится, что в семье обвиняемого есть трое детей в возрасте от 6 до 14 лет. Оба родителя пьют и воспитанием несовершеннолетних не занимаются. Известно, что отец избил до синяков свою старшую дочь за то, что она отказалась принести ему воду в два часа ночи.

Кроме того, мужчина гонялся за детьми и женой с ножом, а также наносил удары младшей дочке кипятильником.

- Отец несовершеннолетних неоднократно, умышленно, путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями причинял побои и физическую боль своим детям, - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородца осудили за избиение дочери, покушение на убийство жены и убийство собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU