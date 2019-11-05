2019-11-05T11:45:46+03:00
Общество

Участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 7, 9 и 11 ноября

Ограничения связаны с проведением нескольких хоккейных матчей
Валентин ШАРИКОВ
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Участок улицы Лоскутова перекроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 7, 9 и 11 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации во вторник, 5 ноября.

Согласно полученной информации, движение транспорта на участке улицы Лоскутова от проспекта Ильича до проспекта Кирова будет ограничено с 7 часов до 21 часа 7 ноября, с 7 часов до 19 часов 9 ноября и с 7 часов до 21 часа 11 ноября.

Причиной перекрытия дорожного участка станет проведение нескольких обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Как сообщалось ранее, с 12 октября введено временное ограничение движения на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Из-за проведения ремонтных, а также восстановительных работ на инженерных сетях проехать нельзя по участку возле домов №33 и №26. Работы продлятся до 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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