СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-05T10:39:13+03:00

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В 95 домах Автозаводского района отключат воду 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водоканал» во вторник, 5 ноября.

Как стало известно, отключение холодного водоснабжения связано с проведением предприятием плановых работ по замене запорной арматуры на трубопроводах.

В связи с этим, в среду с 9 до 21 часа воды не будет в домах, которые расположены на участке магистрального водопровода от улицы Космической, 34 до улицы Комсомольской, 55.

Кроме того, водоснабжение будет временно прекращено в центральной библиотеке Автозаводского района, школе № 144, центре психоло-педагогической медицинской и социальной помощи, больнице № 23, противотоберкулезном диспансере, детском доме и ряде коммерческих организаций.

В «Водоканале» подчеркнули, что в период отключения по Автозаводскому району будет передвигаться автоцистерна с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сократят срок планового отключения горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU