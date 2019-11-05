ФК «Нижний Новгород» победил ярославский «Шинник» в выездном матче

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-05T14:22:34+03:00

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» победил ярославский «Шинник» в выездном матче 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Согласно сообщению, очередная встреча команд завершилась со счетом 1:3 в пользу «Нижнего Новгорода».

В первом тайме голы забили полузащитник Максим Палиенко и защитник Али Гаджибеков.

Во втором отрезке игры пенальти забил нападающий Александр Ставпец, а нападающий команды соперников Сергей Самодин стал автором гола "престижа".

Ранее «Комсомолка» сообщала, что футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Игра завершилась со счетом 2:2.

Напомним также, что 16 октября футбольный клуб «Нижний Новгород» официально объявил об уходе Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды. Новым тренером футболистов стал Роберт Евдокимов.

ИСТОЧНИК KP.RU