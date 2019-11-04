56 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-04T18:19:05+03:00

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56 новых автобусов для социальных маршрутов прибыли в Нижний Новгород – в понедельник, 4 ноября 2019 года, их осмотрели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и вице-президент по развитию продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Низкопольные автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан, в них удобно заходить пенсионерам и мамам с колясками. Более того, в них оборудовано место для крепления инвалидной коляски и для перевозки собаки-поводыря. Автобусы приспособлены к затяжным подъемам, что очень актуально для Нижнего Новгорода с его перепадами высот. Кроме того, транспортные средства оборудованы кондиционерами и стационарными валидаторами для оплаты проезда.

- Это не последняя закупка новых автобусов в Нижний Новгород в рамках Федеральной программы субсидирования закупки техники, работающей на газомоторном топливе. То есть приобретаются такие автобусы со скидкой. Плюс к этому финансирование предоставляется и со стороны регионального бюджета, - отметил Глеб Никитин.

Автобусы будут работать на самых востребованных маршрутах, чтобы сократить для пассажиров время ожидания на остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU