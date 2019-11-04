Салют на День народного единства 2019 в Нижнем Новгороде начнется в 21:00

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-04T16:33:59+03:00

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Празднование Дня народного единства 2019 в Нижнем Новгороде по традиции завершится грандиозным фейерверком. Салют начнется ровно в 21:00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В честь праздника будет запущено 800 залпов. Это число не случайно – таким образом организаторы напоминают о приближающемся 800-летнем юбилее Нижнего Новгорода.

Напомним, перед салютом на площади Минина и Пожарского пройдет концерт. В 18:00 перед нижегородцами начнет выступать Анна Седокова, в 19:00 ее сменит МОТ, а в 20:00 на сцену выйдут HammAli & Navai.

Напомним также, фестиваль «Кухни народов России» проходит на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня народного единства. Для участия в нем в Нижний Новгород съехались шеф-повара, фермеры, рестораторы, производители и представители малочисленных народов из 30 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU