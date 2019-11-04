2019-11-04T16:33:59+03:00
Общество

Салют на День народного единства 2019 в Нижнем Новгороде начнется в 21:00

В честь праздника будет запущено 800 залпов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Празднование Дня народного единства 2019 в Нижнем Новгороде по традиции завершится грандиозным фейерверком. Салют начнется ровно в 21:00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В честь праздника будет запущено 800 залпов. Это число не случайно – таким образом организаторы напоминают о приближающемся 800-летнем юбилее Нижнего Новгорода.

Напомним, перед салютом на площади Минина и Пожарского пройдет концерт. В 18:00 перед нижегородцами начнет выступать Анна Седокова, в 19:00 ее сменит МОТ, а в 20:00 на сцену выйдут HammAli & Navai.

Напомним также, фестиваль «Кухни народов России» проходит на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня народного единства. Для участия в нем в Нижний Новгород съехались шеф-повара, фермеры, рестораторы, производители и представители малочисленных народов из 30 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль «Кухни народов России» проходит в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Волонтеры прекратили поиски мужчины, пропавшего на нижегородских болотах
Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства
ФК «Нижний Новгород» обыграл ярославский «Шинник» 3 ноября
Около 4,5 млрд рублей будет направлено на достройку ЖК «Окский берег»
МЧС предупреждает нижегородцев об усилении ветра
Страшный пожар произошел на Архангельской улице в Нижнем Новгороде
83-летняя Евгения Матвеичева найдена в Нижнем Новгороде
Более 100 видов работ приняли специалисты регионального Фонда капремонта в октябре
Нижегородское «Торпедо» проиграло на выезде «Йокериту»
Стали известны причины обрушения Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде
Производство осетровых рыб выросло на 30% в Нижегородской области
Группа «Браво» выступит на площади Минина 3 ноября
Цены на капусту и лук снизились в Нижегородской области
Пропавшая в Нижнем Новгороде Анастасия Ларина найдена
Дептранс занялся синхронизацией расписания автобусов в Нижнем Новгороде
Жилой дом на улице Мельникова планируется достраивать через процедуру банкротства
В Нижегородской области продолжают работать ярмарки вакансий