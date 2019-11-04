СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-04T14:25:49+03:00

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В Нижнем Новгороде стартовали торжества, посвященные Дню народного единства. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сегодня мы собрались вместе, чтобы отдать дань памяти героям прошлого и воздать должное нашей сплоченности, - отметил Глеб Никитин. – История сохранила для нас не только имена главных героев ополчения, но и сберегла для нас понимание того, какую роль в нашей жизни всегда играла и продолжает играть истинная вера.

После того, как церемония возложения цветов на площади Народного единства завершилась, Глеб Никитин побеседовал с участниками международного «Славянского форума», который с 1 по 5 ноября проходит в Нижнем Новгороде. Затем участники торжественной церемонии возложили цветы к могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU