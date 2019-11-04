2019-11-04T09:56:25+03:00
Общество

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства

Глава региона отметил сходство этого праздника с Днем Победы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства. Глава региона отметил, что праздник имеет немало общего с Днем Победы.

- Дорогие нижегородцы! От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! В 2019 году этот важнейший государственный праздник мы отмечаем в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы. У этих двух исторических дат очень много общего. В 1941 году, как и три с лишним века назад, жители региона вставали на защиту Отечества. Именно любовь к России сроднила посадского мастера начала XVII века и рабочего с завода XX века, - напомнил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что, по сути, и во время Смуты, и во время Великой Отечественной войны нижегородцы делали одно и то же дело, выполняя свое историческое предназначение, с той лишь разницей, что в XVII веке враг был в самом сердце страны, а в XX веке угроза фашизма нависла над всем миром.

- В День народного единства и в преддверии юбилея Великой Победы желаю всем нам быть достойными великих предков. Пусть не коснется беда рубежей нашей Родины, а небо всегда будет мирным! – пожелал Глеб Никитин.

Напомним, День народного единства отмечается в современной России с 2005 года и посвящен победе второго ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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