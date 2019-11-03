2019-11-03T19:15:47+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» обыграл ярославский «Шинник» 3 ноября

Бело-голубые взяли реванш за недавнее поражение в кубковом матче
Анна МИГАЛОВА
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил «Шинник» в гостевом матче 3 ноября. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:3, сообщается на сайте нижегородской команды.

Открыть счет гостям удалось на 11-й минуте. Палиенко, использовав грубейшую ошибку Цховребова, буквально «расстрелял» Антипина. На 36-й минуте Комолов «обокрал» защитника и тут же пробил - мяч отскочил к Гаджибекову, и тот отправил его в пустые ворота.

Во втором игровом отрезке на 46-й минуте последовала подача Федорива, Ставпец отпасовал на Комолова, а он ударил головой с ближней дистанции - мяч прошел рядом со штангой. В середине тайма Ставпецу удалось реализовать пенальти.

Что касается хозяев, то отправить мяч в ворота соперника им удалось лишь раз - отличился Самодин.

- Удалось наказать соперника - это здорово. Ноябрь начали удачно. Нужно продолжать в том же духе и дальше. Надеюсь, эта победа станет трамплином к нашим дальнейшим успехам, - заявил Максим Палиенко после матча 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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