Облравительство и Фонд защиты прав дольщиков заключили соглашение о достройке проблемных домов

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-03T17:03:22+03:00

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Облправительство и Фонд защиты прав дольщиков заключили соглашение о софинансировании строительства проблемных домов. По информации пресс-службы облправительства, кроме Нижегородской области такие же соглашения заключены с Орловской, Саратовской, Тамбовской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан. В Нижегородской области соглашение касается достройки «Новинок Smart City» и «Окский берег».

- Сотрудничество с Фондом защиты прав дольщиков уже позволило нам начать работу по завершению строительства одного из крупнейших объектов региона - ЖК «Новинки Smart City». Следующий этап взаимодействия - «Окский берег», в котором более 2,4 тысячи участников долевого строительства. Всего же речь идет уже о 4334 дольщиках, чьи права будут восстановлены, - заявил глава региона Глеб Никитин.

По условиям соглашения, объемы софинансирования на достройку ЖК «Окский берег» составят: 4,3 млрд - из федерального компенсационного фонда защиты прав участников долевого строительства, около 400 млн - из бюджета Нижегородской области. Согласно дорожной карте, достроить дома планируется до конца 2022 года.

Добавим, что по проблемным объектам в регионе наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков будет принято решение о целесообразности финансирования завершения строительства или выплате компенсаций. В рамках подготовки материалов на наблюдательный совет Фондом будут произведены технические обследования домов и оценены стоимости и сроки завершения строительства, а также определены текущие рыночные цены квадратного метра в сопоставимых по характеристикам объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU