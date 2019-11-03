СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-03T16:47:22+03:00

В связи с непогодой возможно падение деревьев и ветхих конструкций

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Управление МЧС предупреждает нижегородцев об усилении ветра в ближайшие 1-3 часа 3 ноября местами в Нижнем Новгороде и области. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится ночью и днем 4 ноября.

По информации Верхне-Волжского УГМС, из-за сильного ветра возможно увеличение количества аварий, связанных с повреждением линий электропередач, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, а также падением деревьев.

Специалисты МЧС напоминают: если сильный порывистый ветер застал на улице, необходимо скорее укрыться в ближайшем здании, а также держать подальше от линий электропередач, деревьев и легких построек.

- Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU