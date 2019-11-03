2019-11-03T12:59:04+03:00
Общество

83-летняя Евгения Матвеичева найдена в Нижнем Новгороде

Пенсионерка пропала утром 2 ноября
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волонтеры нашли Евгению Ивановну Матвеичеву 1936 года рождения. По информации поисково-спасательной группы «Рысь», пенсионерка жива.

Напомним, что пожилая женщина пропала утром 2 ноября. Она ушла из дома и пропала. Однако в тот же день поздно вечером волонтеры сообщили радостную новость: старушка найдена.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации! - поблагодарила «Рысь».

Также 2 ноября удалось отыскать 30-летнюю Анастасию Ларину, которая пропала днем 2 ноября. Ее поисками занимался поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Тем временем продолжаются поиски 21-летней Юлии Розовой, которая ушла из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы ночью 30 октября. В субботу 2 ноября в Нижегородской области прошли очередные масштабные поиски девушки. В них были задействованы полицейские и сотрудники следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облравительство и Фонд защиты прав дольщиков заключили соглашение о достройке проблемных домов
МЧС предупреждает нижегородцев об усилении ветра
Страшный пожар произошел на Архангельской улице в Нижнем Новгороде
Более 100 видов работ приняли специалисты регионального Фонда капремонта в октябре
Нижегородское «Торпедо» проиграло на выезде «Йокериту»
Стали известны причины обрушения Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде
Производство осетровых рыб выросло на 30% в Нижегородской области
Группа «Браво» выступит на площади Минина 3 ноября
Цены на капусту и лук снизились в Нижегородской области
Пропавшая в Нижнем Новгороде Анастасия Ларина найдена
Дептранс занялся синхронизацией расписания автобусов в Нижнем Новгороде
Жилой дом на улице Мельникова планируется достраивать через процедуру банкротства
В Нижегородской области продолжают работать ярмарки вакансий