83-летняя Евгения Матвеичева найдена в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-03T12:59:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры нашли Евгению Ивановну Матвеичеву 1936 года рождения. По информации поисково-спасательной группы «Рысь», пенсионерка жива.

Напомним, что пожилая женщина пропала утром 2 ноября. Она ушла из дома и пропала. Однако в тот же день поздно вечером волонтеры сообщили радостную новость: старушка найдена.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации! - поблагодарила «Рысь».

Также 2 ноября удалось отыскать 30-летнюю Анастасию Ларину, которая пропала днем 2 ноября. Ее поисками занимался поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Тем временем продолжаются поиски 21-летней Юлии Розовой, которая ушла из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы ночью 30 октября. В субботу 2 ноября в Нижегородской области прошли очередные масштабные поиски девушки. В них были задействованы полицейские и сотрудники следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU