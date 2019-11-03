СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-03T12:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 100 видов работ приняли специалисты регионального Фонда капремонта в октябре 2019 года. Речь о ремонте крыш, фасадов и подвальных помещений, уточнили в пресс-службе Фонда. Комиссией было принято 19 крыш и 14 фасадов в Богородске, Павлове, Ворсме, Лысково, Княгинино, Урене, Шахунье, Воротынце, а также в селах Арефино и Спасское.

- Важно, чтобы капитальный ремонт был долговечным, и нам не приходилось сталкиваться с гарантийными случаями, - добавил директор Фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Кроме того, в регионе были установлены и приняты комиссией новые системы электроснабжения в 19 домах, водоотведение и холодное водоснабжение в 22 домах.

Напомним, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить работу

по выявлению недобросовестных поставщиков.

- Надо, чтобы подрядчики понимали свою ответственность и осознанно не шли на нарушения. Конкурентная борьба на этапе торгов не должна приводить к срыву сроков по ремонту или строительству конкретных объектов. От этого зависит благополучие людей, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU