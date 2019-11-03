Нижегородское «Торпедо» проиграло на выезде «Йокериту»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-03T11:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

«Йокерит» разгромил нижегородское «Торпедо» в первом матче выездной серии, который состоялся в Хельсинки 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1), сообщается на сайте ХК.

В самом начале матча опасные моменты были у обеих команд. Однако в середине стартового периода отличился Брайан О’Нилл. Восстановить равенство в счет удалось Джордану Шредеру в конце периода.

Во втором игровом отрезке шайбу в ворота «Торпедо» отправил Микко Лехтонен, и нижегородцы не сумели отыграться. Во время третьей двадцатиминутки нижегородцы постарались бросить все силы в атаку, но организовать полноценный штурм ворот соперника так и не удалось. Тогда как хозяева увеличили разрыв в счете - отличился Иконен.

Следующий матч «торпедовцы» проведут в Подольске 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU