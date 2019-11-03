Стали известны причины обрушения Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-03T11:29:41+03:00

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Частичное обрушения Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде случилось из-за нарушения нормальных условий эксплуатации строительный конструкций, а также старение материала подпорной стенки 1950-х годов.

Вдобавок ко всему при обследовании было выявлено использование строительных материалов, которые нынче недопустимы при устройстве подземных частей зданий и сооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что использованный в качестве облицовки силикатный кирпич полностью разрушен. Кроме того, специалисты ННГАСУ выявили, что подмокла вся подпорная стенка, имеются многочисленные протечки. В связи с чем ими рекомендована полная замена строительных конструкций обрушившейся 8 сентября части Чкаловской лестницы. Задача - сохранить первоначальный облик лестницы, являющейся объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU