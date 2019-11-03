2019-11-03T11:11:35+03:00
Общество

Цены на капусту и лук снизились в Нижегородской области

Также подешевели сахар, морковь и вермишель
Анастасия НАЗАРОВА
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Цены на капусту, яблоки и лук снизились в Нижегородской области, сообщает региональное министерство экономразвития со ссылкой на Нижегородстат.

Так, в период с 21 по 28 октября на 7,6 % подешевела капуста (до 15,9 рубля за кило), на 2,2 % - яблоки (до 70,5 рубля за кило), на 2,6 % - лук (до 20,8 рубля за кило).

Вдобавок ко всему с 21 октября наблюдается снижение цен на сахар, вермишель и морковь.

Ранее "Комсомолка" писала, что в сентябре в нижегородских магазинах отмечалось падение цен на рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, а также на сезонные овощи и фрукты.

Комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского Управления федеральной антимонопольной службы России, глава Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что совместная задача Управления ФАС и правительства - социально-экономическое развитие региона, а также забота о благосостоянии нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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