2019-11-03T09:29:04+03:00
Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде Анастасия Ларина найдена

Молодую женщину удалось разыскать в день исчезновения
Анастасия НАЗАРОВА
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30-летнюю Анастасию Ларину удалось разыскать в Нижнем Новгороде, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Напомним, что информация о пропавшей в Приокском районе нижегородке поступила 2 ноября. Уточнялось, что молодая женщина вышла из машины около одного из домов на проспекте Гагарина и пропала. Это было примерно в 13.00. Тогда волонтеры организовали срочный сбор на ее поиск. А на исходе дня 2 ноября поисковики сообщили радостную новость.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за участие в поиске и распространении ориентировок. Ваша помощь бесценна! - говорится в соцсетях.

Тем временем продолжаются поиски 21-летней Юлии Розовой, которая ушла из дачного домика в СНТ имени 40 лет Победы ночью 30 октября. В субботу 2 ноября в Нижегородской области прошли очередные масштабные поиски девушки. В них были задействованы полицейские и сотрудники следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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