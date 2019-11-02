В Нижегородской области продолжают работать ярмарки вакансий

СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-02T18:25:16+03:00

Они будут работать с 6 по 22 ноября 2019 года

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С 6 по 22 ноября сразу в нескольких районных центрах занятости состоятся ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В рамках данных мероприятий специалисты центров занятости окажут помощь в поиске работы, проинформируют посетителей о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, а также ознакомят их с банком вакансий, - говорится в сообщении. - Нижегородцы, посетившие ярмарку вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

КОНКРЕТНО

Где пройдут ярмарки вакансий с 6 по 22 ноября?

• Балахнинском районе

• Большеболднинском районе

• Богородском

• Бутурлинском

• Городецком

• Дальнеконстантиновском

• Краснобаковском

• Краснооктябрьском

• Лукояновском

• Павловском

• Шатковском

• Пильнинского отдела ГКУ ЦЗН Сергачского района

• Ковернинского отдела ГКУ ЦЗН Городецкого района

• в Арзамасе

• на Бору

• в Дзержинске

• в Навашине

• в Нижнем Новгороде (Заречный, Нагорный, Сормовский отдел)

• в Первомайске

• в Сарове

• в Чкаловске

ИСТОЧНИК KP.RU