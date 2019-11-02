В Нижегородской области продолжают работать ярмарки вакансий
С 6 по 22 ноября сразу в нескольких районных центрах занятости состоятся ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- В рамках данных мероприятий специалисты центров занятости окажут помощь в поиске работы, проинформируют посетителей о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, а также ознакомят их с банком вакансий, - говорится в сообщении. - Нижегородцы, посетившие ярмарку вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.
КОНКРЕТНО
Где пройдут ярмарки вакансий с 6 по 22 ноября?
• Балахнинском районе
• Большеболднинском районе
• Богородском
• Бутурлинском
• Городецком
• Дальнеконстантиновском
• Краснобаковском
• Краснооктябрьском
• Лукояновском
• Павловском
• Шатковском
• Пильнинского отдела ГКУ ЦЗН Сергачского района
• Ковернинского отдела ГКУ ЦЗН Городецкого района
• в Арзамасе
• на Бору
• в Дзержинске
• в Навашине
• в Нижнем Новгороде (Заречный, Нагорный, Сормовский отдел)
• в Первомайске
• в Сарове
• в Чкаловске
ИСТОЧНИК KP.RU