Глеб Никитин призвал нижегородцев поучаствовать во Всероссийской акции по поддержке художественных промыслов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие во Всероссийской акции по поддержке художественных промыслов. Главная идея акции заключается в том, что перед Днем народного единства нижегородцы должны приобрести изделие народных художественных промыслов и сфотографироваться с ним. Также можно прийти на работу или на праздник в одежде или аксессуаром народных художественных промыслов родного региона.
- Приглашаю всех принять участие во Всероссийской акции по поддержке народных художественных промыслов. Около трети из них сохранилась именно в Нижегородской области. Хохлома, полхов-майданская и городецкая росписи, казаковская филигрань, чкаловский гипюр, - перечислил Глеб Никитин. - Этот список можно продолжать еще долго. Промыслы стали частью образа России во всем мире. Хочется, чтобы изделия наших мастеров были востребованы и на родине. Были частью интерьеров и уличного оформления, органично использовались в одежде детей и взрослых.
Чтобы стать участником акции, им достаточно разместить соответствующее фото в соцсетях вместе с изделием народного промысла и с хэштэгом Россия#мыедины#нхп#Нижегородскаяобласть#названиепромысла.
СПРАВКА
В целях популяризации народных художественных промыслов России и привлечения внимания к вопросам развития отрасли НХП, два региона Российской Федерации с наибольшей идентичностью и богатством НХП - Нижегородская и Ростовская области проводят 1-4 ноября 2019 года в рамках празднования Дня народного единства Всероссийскую акцию (флешмоб) по поддержке народных промыслов.
ИСТОЧНИК KP.RU