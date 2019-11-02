Глеб Никитин призвал нижегородцев поучаствовать во Всероссийской акции по поддержке художественных промыслов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-02T13:29:12+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие во Всероссийской акции по поддержке художественных промыслов. Главная идея акции заключается в том, что перед Днем народного единства нижегородцы должны приобрести изделие народных художественных промыслов и сфотографироваться с ним. Также можно прийти на работу или на праздник в одежде или аксессуаром народных художественных промыслов родного региона.

- Приглашаю всех принять участие во Всероссийской акции по поддержке народных художественных промыслов. Около трети из них сохранилась именно в Нижегородской области. Хохлома, полхов-майданская и городецкая росписи, казаковская филигрань, чкаловский гипюр, - перечислил Глеб Никитин. - Этот список можно продолжать еще долго. Промыслы стали частью образа России во всем мире. Хочется, чтобы изделия наших мастеров были востребованы и на родине. Были частью интерьеров и уличного оформления, органично использовались в одежде детей и взрослых.

Чтобы стать участником акции, им достаточно разместить соответствующее фото в соцсетях вместе с изделием народного промысла и с хэштэгом Россия#мыедины#нхп#Нижегородскаяобласть#названиепромысла.

СПРАВКА

В целях популяризации народных художественных промыслов России и привлечения внимания к вопросам развития отрасли НХП, два региона Российской Федерации с наибольшей идентичностью и богатством НХП - Нижегородская и Ростовская области проводят 1-4 ноября 2019 года в рамках празднования Дня народного единства Всероссийскую акцию (флешмоб) по поддержке народных промыслов.

ИСТОЧНИК KP.RU