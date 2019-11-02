2019-11-02T12:34:53+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовала акция «Прошагай город»

Акция началась в преддверии Дня народного единства
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области в преддверии Дня народного единства стартовала акция «Прошагай город». Первой в акции приняла участие Балахна.

- Проект «Прошагай город» продолжает активно развиваться, теперь успешный опыт монотерриторий перенимают крупные города страны - уже «прошагал» Якутск, скоро и Нижний Новгород тоже будет в нашей команде, - рассказала заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

По данным организаторов, сейчас в проекте приняли участие свыше 135 моногородов. Благодаря этому на онлайн-карты в ходе квестов были нанесены более 2 тысяч новых объектов.

- Первый квест состоится 2 ноября 2019 в моногороде Балахна, на родине Кузьмы Минина, - рассказали организаторы. - Участникам предстоит познакомиться с достопримечательностями и историей города и нанести интересные туристические объекты на онлайн-карты. В этот день в Балахнинском районе также состоится открытие экологического маркированного пешеходного маршрута «Тропы Озерного края». Для любителей активного отдыха организуется 16-километровый кросс-поход по осеннему лесу в районе деревни Конево.

Планируется, что в ходе квестов команды из десяти человек в онлайн-картах нанесут метки новых объектов, а также дополнят информационные карточки уже имеющихся достопримечательностей Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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