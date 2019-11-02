2019-11-02T09:52:19+03:00
Общество

В Нижегородской области закрыт сезон охоты на барсука

В настоящее время его численность находится на стабильном уровне
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 ноября в Нижегородской области закрыт сезон охоты на барсука, который длился с 1 сентября по 31 октября 2019 года.

- Ограничение сроков охоты на барсука связано с особенностями биологии животного, который впадает в длительный зимний сон, - сообщили в комитете Госохотнадзора Нижегородской области. - Барсук относится к семейству куньих. Это крупное, сильное животное обитает в норах, на зиму впадает в спячку, ведет ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток — утром до 8, вечером — после 6 часов. За лето барсук значительно увеличивает свой вес, нагуливая большое количество ценного жира.

По данным регионального комитета госохотнадзора, численность барсука в регионе находится на стабильном уровне. Сейчас в Нижегородской области насчитывается около 1,6 тысяч особей. Для сравнения, в 2018 году в регионе их было 1,5 тысяч особей.

КСТАТИ

Для нарушителей требований законодательства, решившихся охотиться на барсука после окончания охотничьего сезона, предусмотрены штрафы и возмещение ущерба в размере до 60 000 рублей за добычу одной особи барсука.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области стартовала акция «Прошагай город»
Срок перевода детского отделения больницы №40 на базу стационара могут изменить
Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии по региональному развитию РФ
Более 600 наград вручили нижегородцам в День работника АПК
В нижегородскую пищевую промышленность поступило 2,5 млрд рублей инвестиций
Трамвай №11 отменят в Нижнем Новгороде 5 ноября
Павловский молочный завод уклонился от выплаты 116 млн рублей по налогам
Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ
Такси для маломобильных людей появится в Нижнем Новгороде
Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области
Выксунец зарезал дядю, который пытался выгнать его из квартиры
Преступники унесли гараж нижегородца вместе с хранящимся в нем имуществом
Светлогорский переулок перекроют в Нижнем Новгороде с 5 ноября
Благоустроенный сквер имени Жукова откроют в Нижнем Новгороде 4 ноября
Незаконный склад с алкоголем обнаружили в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области начала работать горячая линия «Мой бизнес»
ХК «Торпедо» уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде в День народного единства