В Нижегородской области закрыт сезон охоты на барсука
С 1 ноября в Нижегородской области закрыт сезон охоты на барсука, который длился с 1 сентября по 31 октября 2019 года.
- Ограничение сроков охоты на барсука связано с особенностями биологии животного, который впадает в длительный зимний сон, - сообщили в комитете Госохотнадзора Нижегородской области. - Барсук относится к семейству куньих. Это крупное, сильное животное обитает в норах, на зиму впадает в спячку, ведет ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток — утром до 8, вечером — после 6 часов. За лето барсук значительно увеличивает свой вес, нагуливая большое количество ценного жира.
По данным регионального комитета госохотнадзора, численность барсука в регионе находится на стабильном уровне. Сейчас в Нижегородской области насчитывается около 1,6 тысяч особей. Для сравнения, в 2018 году в регионе их было 1,5 тысяч особей.
КСТАТИ
Для нарушителей требований законодательства, решившихся охотиться на барсука после окончания охотничьего сезона, предусмотрены штрафы и возмещение ущерба в размере до 60 000 рублей за добычу одной особи барсука.
ИСТОЧНИК KP.RU