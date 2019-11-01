Глеб Никитин принял участие в заседании комиссии по региональному развитию РФ

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-01T18:10:09+03:00

На собрании обсудили вопросы межбюджетных отношений между федеральным центром и субъектами

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которую провел заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина в пятницу, 1 ноября.

Как говорится в сообщении, на собрании обсудили вопросы межбюджетных отношений между федеральным центром и субъектами РФ. Глеб Никитин предложил изменить подход к предоставлению проектно-сметной документации, благодаря которой объекты включаются в федеральные программы и проекты.

Губернатор подчеркнул, что регионы стали все чаще сталкиваться с нехваткой средств на разработку документов, и это негативно сказывается на планировании. А именно, тот или иной субъект может потратить довольно большую сумму на разработку проектно-сметной документации, но проект может потерять актуальность, если получит отрицательное решение.

Напомним, 30 августа текущего года Глеб Никитин выступил на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, которое Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в Астрахани.

Тогда губернатор Нижегородской области предложил отмену требования о предоставление аналогичных объектов при реализации федеральных проектов и проведение процедуры согласования только в министерстве строительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU